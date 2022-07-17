İncirli metrobüs istasyonu iki gün kapalı olacak

İSTANBUL'DA metrobüs yoluna uygulanan beyaz yol uygulaması devam ediyor. İncirli istasyonu bu kapsamda iki gün kapalı olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolunda başlattığı çalışma için İncirli istasyonunu geçici olarak kapattı. Söğütlüçeşme istikametine gidecek olan yolcular için ise alternatif durak ismi verdi.

İstanbulkart'tan yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Değerli İstanbulkartlı, daha güvenli ve tasarruflu Metrobüs hattı için Metrobüs yoluna 'Beyaz Yol Beton Kaplama' yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında İncirli istasyonu Söğütlüçeşme yönü, 17 Temmuz 18:00 ile 19 Temmuz saat 06:00 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Söğütlüçeşme yönüne gitmek için önce Bahçelievler durağına gidebilir, oradan Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüslere binebilirsiniz.