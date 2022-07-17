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İncirli metrobüs istasyonu iki gün kapalı olacak

İncirli metrobüs istasyonu iki gün kapalı olacak

İSTANBUL'DA metrobüs yoluna uygulanan beyaz yol uygulaması devam ediyor. İncirli istasyonu bu kapsamda iki gün kapalı olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs yolunda başlattığı çalışma için İncirli istasyonunu geçici olarak kapattı. Söğütlüçeşme istikametine gidecek olan yolcular için ise alternatif durak ismi verdi.

İstanbulkart'tan yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Değerli İstanbulkartlı, daha güvenli ve tasarruflu Metrobüs hattı için Metrobüs yoluna 'Beyaz Yol Beton Kaplama' yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında İncirli istasyonu Söğütlüçeşme yönü, 17 Temmuz 18:00 ile 19 Temmuz saat 06:00 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Söğütlüçeşme yönüne gitmek için önce Bahçelievler durağına gidebilir, oradan Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüslere binebilirsiniz.

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