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Manisa peş peşe sallanıyor! AFAD ve Kandilli açıklama yaptı İzmir de hissetti

Manisa peş peşe sallanıyor! AFAD ve Kandilli açıklama yaptı İzmir de hissetti

Manisa Soma'da 4.5 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Deprem İzmir gibi çevre illerden de hissedildi. Meydana gelen bu depremin ardından 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana gelirken, 2.9 ve 2.2 büyüklüklerinde artçı depremler de oldu.

Saat 14.55'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD 4.3, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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