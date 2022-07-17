Bekçi maaşları ilkokul-lise-üniversite mezunu bekçiler kaç para alacak?

Temmuz zammının ardından bekçi yeni maaşları da merak konusu oldu. Halkın güvenliği için kolluk kuvvetlerine destek olan bekçilerin maaşı eğitim durumuna göre değişiyor. Buna göre ilkokul mezunu bekçi maaşları 9.259,4415 lira, üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 lira oldu.

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Bekçi maaşları ne kadar oldu, temmuz zammı sonrası bekçi yeni maaşları ne kadar arttı araştırması başladı. Eğitim durumuna göre değişen bekçi maaşları son zamla en düşük 9 bin 259 lira olurken, üniversite mezunu bekçi maaşı ise 10 bin 920 liraya yükseldi.

Bekçi maaşlarının ne kadar olacağına dair araştırmalar artarken konuya dair yaşanan son dakika gelişmesi sonucu bekçilerin, temmuz ayından sonra ne kadar maaş alacağı belli oldu.

Bekçi maaşları: Sabah gazetesinde yer alan habere göre, en düşük bekçi maaşı 9 bin 259 lira, üniversite mezunu bekçi maaşı ise 10 bin 920 liraya yükseldi.

Zamlı bekçi maaşları şöyle:

İlkokul mezunu bekçi maaşı tahmini: 9.259,4415 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 9.588,1623 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 10.920 TL

Ocak 2022 bekçi maaşları ne kadar: Ocak zammı ile birlikte bekçilerin de maaşlarına zam gelmişti. Ocak 2022 zamlı bekçi maaşları aşağıda yer alıyor:

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 6 bin 535 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 6 bin 767 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 7 bin 707 TL

Bekçilerin görevleri ve yetkileri neler:

Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından;

a) Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

b) Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim etmek,

c) Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

ç) Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele hâller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

d) Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmak,

e) Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırmak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar etmek, ile görevli ve yetkilidir.

Madde 6 – Önleyici ve Koruyucu Görev ve Yetkiler

Çarşı ve mahalle bekçileri;

a) Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek,

b) Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,

c) Görev saatleri içerisinde vâkıf oldukları şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,

ç) Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

d) Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,

e) Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

f) Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızaları, bağlı bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,

g) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek,

ğ) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu genel kolluk birimlerine bildirmek,

h) Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak, ile görevli ve yetkilidir.