Eski Başkan, Arıkan cinayeti zanlısı Akçekaya için konuştu: Tokat'la hiçbir alakası yok

Tokatspor Eski Başkanı Bahri Çabuk, Tokatspor’un içinde bulunduğu durumla ilgili konuştu. Mevcut başkanın Tokat’la hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Çabuk, hedeflerinin Tokatspor’u tekrar ayağa kaldırmak olduğunu ifade etti.

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Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya’nın Çanakkale’de Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in katil zanlısı olarak gözaltına alınması sonrasında gözler Tokatspor’a çevrildi.

Kulübün bir önceki başkanı Bahri Çabuk, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunarak, Tokatspor’u ayağa kaldırmak istediklerini ifade etti. Yaşanan durumların Tokat’ı rahatsız ettiğini söyleyen Çabuk, “Tokat’tan aldığım tepki telefonları var. 2 gündür basında çıkan haberlerdeki kişinin Tokat’la hiçbir bağı yoktur. Tokatlı değildir. 2018 yılında Tokat’a iş için gelip, kendisini iş adamı olarak tanıttı ve devlet büyüklerinin fotoğraflarını kullanarak, Tokatspor’un ekonomik zaafından yararlandı. O zaman da belediye başkanı Tokatspor’u bu kişiye bağışladı. Sonrasında Tokatspor, A.Ş. oldu ve 4 senede 4 kez küme düştü ve 50 yıllık çınarı mahvetti. Gediği her yerde Tokatspor Başkanı olarak devlet büyüklerinden randevu alıp, kendi işleri için bu ismi kullanan bir kişiydi” dedi.

“Belediye başkanı kulübü bedava olarak verdi”

Kulübün bağışlandığının altını çizen Çabuk, “Kulüp bağışlanabiliyormuş, bunun örneğini biz yaşadık. Ben bir önceki başkanım. Küçük şehirlerde kulüpler belediye endeksli yaşıyor. O dönemde 7 milyon gibi bir borcumuz vardı ve bu borcu kimse üstlenmedi. Belediye başkanı da bu işten sıkıldığını belirterek, kulübü bu insanın üzerine bedava olarak verdi. Sonrasında bu kişi, “Ben burada Messi, Ronaldo yetiştireceğim, bunun için bana yer verin” diyerek proje geliştireceğini söyledi. Belediye başkanı da “100 dönüm bir yer ayarlarız, projeni yaparsın” deyince, bu şahıs bu konuşmaları kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Sonrasında belediye başkanı da “Ben sana söz vermedim” dedi. Bu şekilde de gündeme gelmişlerdi ve bir şehir takımını yerle bir ettiler” açıklamasını yaptı.

“Bir hata yapıldı ve sonra da hatalara devam edildi”

Tokatspor’un devri sırasında yaşananları da aktaran Bahri Çabuk, “Bu kişi Tokatlı olmadığı için küçük yerlerde siyasi kimlikler ön plana çıkıyor. Ahmet’e verse ‘Bu partili’, Mehmet’e verse ‘O partili’ denilecekti ve aradaki işlemlerde dedikodu olacaktı. Bu kişi de aradıkları profile uygundu. Tamam bir hata yapılmış olabilir ama bu kişi de, kulübü aldıktan sonra hatalarına devam etti. İlk yıl küme düşürdü, sonra bir daha düşürdü. Bu hatalar içinde kimse gelip de ‘Yahu arkadaş sen bu takımı dibe indirdin’ diye hesap soran dahi olmadı.

Neydi Tokatspor’dan sizin rahatsızlığınız? Ben İstanbul’da Tokatla ilgili bir iş yapıyorum ve o kadar da memnunum ki yaptığım işten. İnsanlar Tokat’ın adıyla yapılan bu spor faaliyetine verdikten sonra da sahip çıkmadı. Bu kulübü veren kişi bir hukukçudur. Şehrin isminin temizlenmesi için en azından bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz. Takım zaten amatöre düştü ve A.Ş. olarak tescillenmeyecektir ama bizim derneğimiz devam ediyor. İnşallah yeni yapılanma üzerinden Tokatlılara ait bir takımla tekrar Türkiye Ligleri’nde olmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.