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Bekçilik sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanır, kaç puan alan bekçi olacak?

Bekçilik sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanır, kaç puan alan bekçi olacak?

Bugün Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı uygulanacak. Bekçi olmak isteyenlerin katılım sağlayacağı bekçi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte her adayın konuya ilişkin merakla araştırdığı sorular ve cevapları...

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23 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara bugün bekçi alımı sınavı uygulanacak. Uzun zamandır sınav günü beklenen bekçi adayları için büyük gün geldi. 

Bekçi sınavı kaçta yapılacak: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak: Bekçi sınavı sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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