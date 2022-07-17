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'Silivri Cezaevi'nde uyuz hastalığı patladı' iddiasına açıklama

'Silivri Cezaevi'nde uyuz hastalığı patladı' iddiasına açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yapılan inceleme neticesinde Silivri Ceza İnfaz Kurumunda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklunun bulunmadığının anlaşıldığını bildirdi.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Silivri Cezaevi'nde uyuz hastalığı" haberlerini yalanladı. Genel Müdürlüğün açıklamasında, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarındaki "Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını çıktı" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiği, herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak hassasiyetle tedaviye başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla beraber, uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutuklular, ayrı odalarda barındırılarak ilaç tedavisine başlanmakta, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları oda derhal karantinaya alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan inceleme neticesinde Silivri Ceza İnfaz Kurumunda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Gerçeklikten tamamen uzak, hükümlü ve tutuklu ailelerinde kaygı uyandıracak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."

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