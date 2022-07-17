BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı özel harekat devreye girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı özel harekat devreye girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarılırken, etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

İddiaya göre, Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı.

Ö.K.'nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı. Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.'yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Brezilya'nın savaş gemisi İzmir'de sökülecek kimyasal tartışmasına açıklama
Brezilya'nın savaş gemisi İzmir'de sökülecek kimyasal tartışmasına açıklama
Hıncal Uluç evlilikleri kaç kere evlendi, hiç çocuğu oldu mu? Hıncal Uluç şu anda evli mi?
Hıncal Uluç evlilikleri kaç kere evlendi, hiç çocuğu oldu mu? Hıncal Uluç şu anda evli mi?
Covid 19 pandemi nedeniyle yapamadıkları düğünü iki sene sonra çocuklarıyla yaptılar
Covid 19 pandemi nedeniyle yapamadıkları düğünü iki sene sonra çocuklarıyla yaptılar
Eşinin tutuklandığını öğrendi sinir krizi geçirdi evde ne bulduysa sokağa attı
Eşinin tutuklandığını öğrendi sinir krizi geçirdi evde ne bulduysa sokağa attı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı nafaka kavgası fotoğrafları çıktı işin aslı nedir?
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı nafaka kavgası fotoğrafları çıktı işin aslı nedir?
Şemsi Bayraktar'dan kritik uyarı: Bir gramı dahi ziyan edilmeyecek kadar değerlidir
Şemsi Bayraktar'dan kritik uyarı: Bir gramı dahi ziyan edilmeyecek kadar değerlidir
Son 10 yılda yüzde 55 azaldı! Bakan Soylu sevindiren rakamları paylaştı
Son 10 yılda yüzde 55 azaldı! Bakan Soylu sevindiren rakamları paylaştı
Covid-19'da yeni varyant Centaurus ürkütüyor! Bağışıklığı altüst etti!
Covid-19'da yeni varyant Centaurus ürkütüyor! Bağışıklığı altüst etti!
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı olayı nedir tartıştılar mı Bodrum'da fotoğrafları çıktı
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı olayı nedir tartıştılar mı Bodrum'da fotoğrafları çıktı
AK Parti'den İstanbul'a özel 100 gün programı
AK Parti'den İstanbul'a özel 100 gün programı