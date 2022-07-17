Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı olayı nedir tartıştılar mı Bodrum'da fotoğrafları çıktı

Acun Ilıcalı'nın 3.eşi olan Şeyma Subaşı ile Bodrum'da nafaka yüzünden herkesin içinde tartıştığı ve Şeyma Subası'nın Acun Ilıcalı'ya bağırdığı ve mekanı terk ettiği iddiaları gündeme geldi. Magazin basınında olay olan bu gelişmenin ardından Şeyma Subaşı'nın hayatı merak edildi. Peki Şeyma Subaşı kimdir, kaç yaşında, anne ve babası kimdir?

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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın Bodrum'da nafaka yüzünden tartıştığı ve Ilıcalı'nın mekanı terk ettiği iddialarının ardından Şeyma Şubaşı'nın hayatı yeniden merak edildi. Sık sık özel hayatı ve aşkları ile konuşulan Şeyma Şubaşı'nın son olarak yeniden uzatmalı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu konuşuluyor.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yeni aşklara yelken açan Şeyma Subaşı'nın hayatı büyük merak konusu oldu.

Son olarak Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrılan Subaşı geçtiğimiz günlerde yeniden barışarak gündeme gelmişti.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tartıştı mı?

Şeyma Subaşı bugün gündeme gelen bir iddiaya göre eski eşi Acun Ilıcalı ile Bodrum'da bir mekanda nafaka konusunda tartışma yaşadı.Şeyma Subaşı'nın sesini yükselttiği ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın mekandan ayrıldığı öne sürüldü.



Tüm bu olayların ardından sosyal medyanın gündemine oturan Şeyma Subaşı'nın hayatı büyük merak konusu oldu.Peki kimdir Şeyma Subaşı.İşte merak edilenler..

Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi.İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım bölümü mezunu olan Şeyma Subaşı 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı.

Şeyma Subaşı 2008 yılında 'Var mısın Yok musun' isimli yarışma programına katıldıktan sonra programın sunucusu Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başladı ve evlendi.Bu evlilikten Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 26 Kasım 2018 yılında boşandı.

Şeyma Subaşı kendi kurduğu giyim markası ve sosyal medya işleri yapmaktadır.Şimdilerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber olan Subaşı sık sık gündeme geliyor..