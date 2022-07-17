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Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: Cengiz İnşaat'i ziyarete gitti

Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: Cengiz İnşaat'i ziyarete gitti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi. Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyarete gittiğini öne sürdü.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulundu.

Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyareti ettiğini öne sürdü:

"Millete umut diye sundukları ama hemen fos çıkan bir İstanbul Belediye Başkanı var. Ortada İstanbul Belediye Başkanı olmaktan çok nöbetçi Cumhurbaşkanı adayı diye geziyor. Daha geçtiğimiz günlerde utanmadan Cengiz İnşaat'ı ziyarete gitti adam. Bu işte, Millet İttifakı denilen ittifakın karakterini gösteren bir ziyaret."

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