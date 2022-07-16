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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede Ukrayna tahılına ilişkin İstanbul'da yapılan dörtlü toplantıda alınan kararları değerlendirdi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan ekonomik yaptırımlar ve enerji krizine, dünyanın ekmek ve tahıl deposu olarak nitelendirilen Ukrayna'nın tahıl depolarının bloke olmasıyla gıda krizi de eklendi.

Ukrayna'nın özellikle Odesa'daki limandan dünyaya yayılan milyonlarca ton tahıllı Rusya engeline takıldı. Yaşanan kriz için diplomatik yollar çalıştırılırken bir anlaşmazlık gündem oldu.

Anlaşmazlığa Türkiye'den bir çözüm önerisi geldi.

Türkiye'nin deniz yolu önerisine Macron karşı çıkmıştı
Türkiye'nin Odesa Limanı'ndan deniz yolu ile dünyaya dağıtılması teklifine karşılık Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tahılların kara yolu ile Ukrayna’dan çıkarılması gerektiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u aradı
Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı görüşüldü
Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul’da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi’nden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

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