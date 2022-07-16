FETÖ'cülerden Cihat Yaycı'ya tehdit

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçmesine rağmen hala tartışmalar sürüyor. Çeşitli canlı yayınlara katılan Cihat Yaycı, kanlı darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'lüleri hatırlatarak, 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu belirtmişti.

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Bu açıklamaları sonrası çok sayıda FETÖ hesabı tarafından türlü tehditlere maruz kalan Cihat Yaycı geri adım atmıyor.

15 Temmuz 2016 'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti. Cihat Yaycı, FETÖ'cülerin ortaya attığı ve bazı muhalefet partilerinin milletin meydanlarda yazdığı destanı küçümsemek için köpürttüğü 'tiyatro, kurgu' yalanlarına sert tepki göstermişti.

Cihat Yaycı, kanlı darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'lülere hatırlatarak, 15 Temmuz'a tiyatro diyenlerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu belirtmişti.

İşte son günlerdeki bu açıklamaları Yaycı'yı yeniden FETÖ'cülerin hedefi haline getirdi. İşte o hesaplardan birinden paylaşılan tehdit mesajı;