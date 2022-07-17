'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, ekonomik kriz ile ilgili gündem olan "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözlerinden aylar sonra fahiş fiyatlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Abone ol

Avşar’a her yıl tartışma konusu olan tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar soruldu. TV100'de yer alan habere göre; Avşar soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben çok Bodrum'cu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme de güzel ama orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar"

Ne olmuştu?

Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor." dedi. Avşar, "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" görüşünü savunmuştu.