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ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretine damga vuran fotoğraf! Meğer 4 hafta önce

ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretine damga vuran fotoğraf! Meğer 4 hafta önce

Dört hafta önce Suudi Arabistan ziyareti sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile görüşmeyeceğini söyleyen ABD Başkanı Biden'ın Arabistan ziyaretine bu fotoğraf damga vurdu.

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Çarpıcı bir fotoğraftı. ABD Başkanı ve "parya" diye tanımladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi'yle Cidde'deki Kraliyet Sarayı'nın ihtişamında yumruklarıyla selamlaşıyorlardı.

Suudi Arabistan, Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasından bu yanaki ilk Ortadoğu ziyaretinde hep tartışmalı bir başlık olacaktı.
Sadece dört hafta önce Biden, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile görüşmeyeceğini söylemişti.

Konuşmayı bile reddetmişti
Biden, Beyaz Saray'a yerleştiği, görevdeki ilk birkaç haftada Suudi Arabistan'ın fiili lideriyle konuşmayı bile reddetmişti. Biden, "parya" tanımlamasını 2019'da başkanlık seçimi kampanyası sırasında yapmıştı.

CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda hunharca öldürülmesini Veliaht Prens'in onayladığı sonucuna varmasından sonra gelmişti bu tanımlama.

Yenilenen bir stratejik ortaklığa işaret ediyor. Toplantıda ne konuşulmuş olursa olsun, dünyanın geziyi hatırlayacak ve Biden'ın politika değişikliğini gösteren bir fotoğrafı var.

Petrol kaygısı cinayetin üzerini örttü
Biden'ın Ortadoğu gezisini eleştirenler, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da önemli bir sonuç alınamadığını söylüyor.

Ama, dünyanın en büyük petrol üreticilerini daha çok petrol pompalamaya ikna edip, fiyatları düşürebilirse bu Amerikan seçmenlerince bir zafer gibi görülecek. Ancak şu ana dek, almak istediğini alıp gideceğine dair çok az işaret var.

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