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Ailesiyle pikniğe gitti çocuğunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Ailesiyle pikniğe gitti çocuğunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

NİĞDE'de ailesiyle piknik yapmaya gittiği Narlıgöl'e giren çocuğunun boğulmak üzere olduğunu gören baba, çocuğunu kurtarmak için girdiği gölde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Bozköy beldesinde yaşayan Sıtkı G., ailesiyle birlikte piknik yapmak için Narlıgöl’e geldi.

Bir süre sonra Sıtkı G., 14 yaşındaki çocuğunun gölde boğulmak üzere olduğunu görünce kendisi de göle girdi. Çocuğunu kurtararak güvenli alana götüren Baba Sıtkı G. akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonrasında Sıtkı G.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılı.

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