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Kırıkkale'de park halindeyken freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı

Kırıkkale'de park halindeyken freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı

Kırıkkale'de park halindeyken freni boşalınca hareket eden kamyon 9 araca çarparak durabildi.

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Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 379. Sokak'ta ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, park halindeki 71 AAT 011 plakalı kamyonunda akü takviyesi yaptığı sırada araç aniden hareket etti.

Freninin boşalması üzerine hareket ettiği belirtilen ve yokuşta hızlanan kamyon, sokakta park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Olayda can kaybı ve yaralı olmazken, 9 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Hasarlı araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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