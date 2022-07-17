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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor! Üçlü zirvede gündem yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gidiyor! Üçlü zirvede gündem yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi salı günü Tahran'da buluşacak. Üçlü zirvede Ukraya'daki kriz, terörle mücadele, mülteciler başta olmak üzere pek çok konu ele alınaak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz Salı günü İran'a gidiyor. Aynı tarihte Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin de İran'da olacak. Tahran'da Suriye gündemli üçlü bir zirve yapılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı için bu ülkede olacak.

Aynı gün Tahran’da, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve de gerçekleştirilecek.

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.

Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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