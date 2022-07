Hıncal Uluç'a ne oldu hastalığı nedir? Hıncal Uluç öldü mü iddialarına cevap geldi

Yoğun bakıma alınan ve hakkında çıkan Hıncal Uluç öldü iddiaları ile sık sık konuşulan gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç hakkında son haber geldi. 82 yaşındaki Hıncal Uluç hala yoğun bakımda ve entübe. Tek böbreği de iflas eden Hıncal Uluç'un hayatı da merak edildi. Peki Hıncal Uluç kimdir, evli mi, ilk eşi kimdir ve Hıncal Uluç'un çocuğu var mı?

Hıncal Uluç kimdir, öldü mü? Hıncal Uluç'a ne oldu hastalığı nedir soruları merak edildi. 8 Temmuz günü vücudundaki tek böbreği de iflas eden ünlü gazeteci ve futbol yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakıma alınmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Hıncal Uluç'un sağlık durumu merak ediliyor. Aynı zamanda Hıncal Uluç'un kariyeri de merak konusu oldu. Peki Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Hıncal Uluç kimdir? Hıncal Uluç nereli, kaç yaşında ve Hıncal Uluç evli mi?

82 yaşında olan Hıncal Uluç bir kez evlilik yaptı ve 1977 yılında Holly Hartquist ile evlendi ve bu evlilik 1983 yılında bitti. Hıncal Uluç çok kişi ile aşk yaşasa da bir daha evlilik yapmadı. Hıncal Uluç'un çocuğu yoktur.

Sağlık sorunu: Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Hıncal Uluç'un durumu merak ediliyor. 8 Temmuz günü vücudundaki tek böbreği de iflas eden ünlü gazeteci, hastanede tedavi altında.

Hıncal Uluç kimdir: Hıncal Uluç (d. 1 Kasım 1939, Kilis, Türkiye), Türk gazeteci, yazar.

Subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Alman tanklarının manevra yaptığı Bulgar sınırında görevli olması nedeniyle, üç yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Sonra, babası Çaldıran'a tayin olduğunda aile tekrar birleşmiştir. Ardından tayinler nedeniyle ilkokula Bandırma'da başlamış, sonra 1950 yılında Kilis'te bitirmiştir. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlamış, geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamlamıştır.

1980 yılına kadar Ankara'da kalmıştır. Önce İngilizce'yi öğrenme hevesi yüzünden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne yazılmıştır. Bir sömestr sonunda tekrar Ankara'ya dönmüştür. Bir sene sonra da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazanmıştır.Bu arada Demokrat Parti'den ayrılmış bir grubun kurduğu Hürriyet Partisi, Yenigün adıyla bir yayın organı kurmuş, başına da Cihat Baban'ı getirmiştir. Mehmet Ali Kışlalı desteği ile 17 yaşında, sıkıyönetim gereği altı sayfa çıkan gazetenin spor sayfasını hazırlamaya başlamıştır.

Böylece gazeteciliğe adım atmıştır. Oktay Kurtböke, Güneş Tecelli, Başkurt Okaygün, Kurthan Fişek, Güngör Sayarı, Ercan Tan gibi isimlerle beraber çalışır. 1964 yılında Kutlu Aktaş, Burhan Özfatura gibi arkadaşlarıyla beraber mezun olmuştur. Bir yıl sonra da Mamak Muhabere Okulu'nda iki yıl askerlik yapmıştır.Askerden döndüğü 1967 yılında, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı'da çalışmaya başlamıştır. Oktay Kurtböke de Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni olduğu için Uluç Yankı ile paralel iş yürüterek burada haftada iki gün spor yazıları yazmaya başlamıştır, TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet'e tam sayfa TV sayfası yapmıştır.

1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir. Ardından Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah'ta yazmaya başlamıştır.1994 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu topuğundan vurulmuştur. 2004 yılında Antalya Valisi Alaaddin Yüksel hakkında yazdığı yazı nedeniyle, 2008 yılında 1 ay hapis ve 898 YTL cezaya çarptırılmıştır.Halen Sabah'ta yazarlık ve a Haber'de yayınlanan 90'a programında yorumculuk yapmaktadır.Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünden sonra 'Bu nasıl bir mahalle baskısıdır?..'isimli yazısı üzerine tazminat davası açıldı ve tazminata mahkûm edildi.

Kırmızı Çizgi (2010 - NTV Spor)

90 Dakika (NTV)

Yaşamdan Dakikalar (Önce: Tv8, atv Şimdi: Sky Türk)

Tele Pazar (Kanal 1)

Yalanlar ve Ben - Ortaklaşan Bir Sevgi (yeni program)

Aileler yarışıyor (1975-TRT)

Şarkı sözü yazarlığı

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Lale Akat, 1973 yılında Ali Kocatepe'nin kurduğu 1 Numara Plak şirketinden ilk plağını çıkardığında, 45'liğin B yüzünde yer alan Jose Feliciano'nun "Once There Was A Love" adlı şarkısının Türkçe sözlerini Hıncal Uluç yazmıştı. Şarkının Türkçe adı ise "Aşkımızdı O" olmuştu. Plağın A yüzünde ise Donna Hightower'ın "The World Today Is A Mess" adlı şarkısının Türkçe aranjmanı olan "Biz Böyleyiz" yer alıyordu.Onun Türkçe sözlerini ise Ali Kocatepe yazmıştı.1985 yılında ise Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu düeti olan "Bir küçük aşk masalı" şarkısının söz yazarlığını Sezen Aksu ile beraber yapmıştır.

Albümler

Hıncal Uluç, kendi seçtiği şarkılardan oluşan iki müzik albümü yayınlamıştır. 2008'de "Hıncal'ın Seçtikleri" ve 22 Ocak 2009'da "Hıncal'ın Seçtikleri 2" albümü yayınlanmıştır.