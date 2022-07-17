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Son 10 yılda yüzde 55 azaldı! Bakan Soylu sevindiren rakamları paylaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son 10 yılda yüzde 55 azaldı! Bakan Soylu sevindiren rakamları paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.

Bakan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

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