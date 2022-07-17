Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Son günlerin en çok konuşulan ve dinlenen şarkılarına imza atan Derya Uluğ'un başarıları kadar özel hayatı da merak edildi. Peki kimdir Derya Uluğ, kaç yaşında ve evlenmek için gün saydığı sevgilisi Asil Gök kimdir, ne iş yapar? Derya Uluğ müzisyen sevgilisi Asil Gök ile bu kış evlenecekler.

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Derya Uluğ kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk albümünü 2016 yılında çıkaran Derya Uluğ'un müziğe olan ilgisi çok erken yaşlarına dayanıyor. Lisans eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yapan Uluğ, 3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini üstlendi.

Derya Uluğ kimdir: İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğdu. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünde okuduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaptı.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere Gündeş'in yanından ayrıldı. İlk çalışmasını 2016 yılında Okyanus adlı single'ı ile yayınladı. Şarkının söz ve müziği Asil Gök ve Derya Uluğ'a, düzenleme Burak Yeter'e aittir.

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı.

Şarkıları ve albümleri:

Tekliler

"Okyanus" (2016)

"Canavar" (2017)

"Sen Maşallah" (Güven Yüreyi ile birlikte) (2017)

"Nabız 180" (2017)

"Ne Münasebet" (2018)

"Ayrılığın Yükü Ağır" (Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları) (2018)

"Sürgün Aşkımız" (Emrah Karaduman ile birlikte) (2018)

"Kafalar Karışık" (Ece Seçkin ile birlikte) (2018)

"Ah Zaman" (2019)

"Göremedim Bi de Sen Bak" (2019)

"Leyla & Mecnun" (Cem Belevi ile birlikte) (2020)

"Şu Saniye" (Akustik Cover) (2020)

"Perişanım Şimdi" (Akustik Cover) (2020)

"Yağdır" (Akustik Cover) (2021)

"Kanunlar Gibi" (2021)

"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio & Irmak Arıcı ile) (2021)

"Kanunlar Gibi" (Akustik) (Metehan Köseoğlu ile) (2021)

"Sana Çıkıyor Yollar" (Kaderimin Oyunu Orijinal Dizi Müziği) (2021)

"Canım Dediklerim" (Saygı Albümü: Bergen) (2022)



"Hadi Çal" (Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1) (2022)