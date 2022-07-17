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15 Temmuz'a küfür eden İzmir'deki kişi serbest bırakıldı

15 Temmuz'a küfür eden İzmir'deki kişi serbest bırakıldı

15 Temmuz'a ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapan kişi, serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, küfürlü paylaşımda bulunan şahsın gözaltına alındığını duyurmuştu.

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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleye ilişkin sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan kişi, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz'da gözaltına alınan Ş.Y'nin (57) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ş.Y, sosyal medya hesabından 15 Temmuz'daki mücadeleye ilişkin küfürlü ifadeler de içeren paylaşımda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullanarak, Ş.Y'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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