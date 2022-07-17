BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
HABER /  GÜNCEL

Kabine toplanıyor formüller masada Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Koronavirüs önlemleri gelecek mi?

Kabine toplanıyor formüller masada Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Koronavirüs önlemleri gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine yarın toplanıyor. Kabinenin flaş Masada faizin silinmesi, sadece ana paranın tahsil edilmesi ya da yapılandırma yapılması gibi seçenekler var. Kabinenin diğer gündemlerinde tahıl koridoru, dış politika ve koronavirüste vaka artışları da var.

Abone ol

KYK kredi borcu düzenlemesi için gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları yarınki kabine toplantısından sonra açıklaması bekleniyor.
Milyonlarca genç, KYK kredi borçları için yeni bir düzenleme bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu beklentiye, "biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz" açıklamasıyla karşılık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı.

KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı.

2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.

KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler yarın yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

Koronavirüs de gündemde
Koronavirüsteki yükselen artış de kabinede yeniden ele alınacak. Giderek artan vaka sayıları sonrası hatırlatma aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından sisteme tanımlanmıştı. Yeniden önlemlerin söz konusu olup olmayacağı merak konusu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Canan Karatay yine gemileri yaktı veganları kızdırdı! Spermsiz, kansız, yorgun...
Foto Galeri Canan Karatay yine gemileri yaktı veganları kızdırdı! Spermsiz, kansız, yorgun... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Her tatil dönüşü Çanakkale'deki feribot kuyrukları tarih oldu
Her tatil dönüşü Çanakkale'deki feribot kuyrukları tarih oldu
Şeyma Subaşı kaç yaşında anne ve babası kimdir? Şeyma Subaşı ne iş yapıyor mesleği nedir?
Şeyma Subaşı kaç yaşında anne ve babası kimdir? Şeyma Subaşı ne iş yapıyor mesleği nedir?
Bekçilik sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanır, kaç puan alan bekçi olacak?
Bekçilik sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanır, kaç puan alan bekçi olacak?
15 Temmuz'a küfür eden İzmir'deki kişi serbest bırakıldı
15 Temmuz'a küfür eden İzmir'deki kişi serbest bırakıldı
Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?
Derya Uluğ sevgilisi Asil Gök kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?
İsrail Joe Biden'ın ziyaretindeki söylediklerinden memnun kalmadı
İsrail Joe Biden'ın ziyaretindeki söylediklerinden memnun kalmadı
Türkiye hazırlıklara başladı Esed takviye gönderdi PKK ABD'den sonra Rusya'ya döndü
Türkiye hazırlıklara başladı Esed takviye gönderdi PKK ABD'den sonra Rusya'ya döndü
Derya Uluğ kimdir kaç yaşında aslen nereli? Derya Uluğ şarkıları ve şarkı sözleri
Derya Uluğ kimdir kaç yaşında aslen nereli? Derya Uluğ şarkıları ve şarkı sözleri
Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı özel harekat devreye girdi
Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı özel harekat devreye girdi
Brezilya'nın savaş gemisi İzmir'de sökülecek kimyasal tartışmasına açıklama
Brezilya'nın savaş gemisi İzmir'de sökülecek kimyasal tartışmasına açıklama