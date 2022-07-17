Kabine toplanıyor formüller masada Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Koronavirüs önlemleri gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine yarın toplanıyor. Kabinenin flaş Masada faizin silinmesi, sadece ana paranın tahsil edilmesi ya da yapılandırma yapılması gibi seçenekler var. Kabinenin diğer gündemlerinde tahıl koridoru, dış politika ve koronavirüste vaka artışları da var.

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KYK kredi borcu düzenlemesi için gözler kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları yarınki kabine toplantısından sonra açıklaması bekleniyor.

Milyonlarca genç, KYK kredi borçları için yeni bir düzenleme bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu beklentiye, "biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz" açıklamasıyla karşılık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı.

KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı.

2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.

KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler yarın yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

Koronavirüs de gündemde

Koronavirüsteki yükselen artış de kabinede yeniden ele alınacak. Giderek artan vaka sayıları sonrası hatırlatma aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından sisteme tanımlanmıştı. Yeniden önlemlerin söz konusu olup olmayacağı merak konusu.