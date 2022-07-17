Canan Karatay yine gemileri yaktı veganları kızdırdı! Spermsiz, kansız, yorgun...
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay, veganlar ile ilgili söylediği sözler sonrası yine belli bir kesimi kızdırdı.
Verdiği gıda önerileri, diyet tavsiyeleri gibi birçok konu ile neredeyse yaptığı her açıklama ile gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de veganları hedef aldı.
Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği röportajda veganların sağlıklı yaşamadığını, kısa ömürlü olduklarını, hastalıklı ve kansız olduklarını söyleyen Canan Karatay, 25-30 yaşlarındaki yaşlarındaki çocukların menopoza girdiğini ve spermlerinin az olduğunu söyledi.
İşte Canan Karatay'ın açıklamaları
Vegan beslenme gün geçtikçe artıyor. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Onun da büyük bir plan olduğunu düşünüyorum. İnsanları kontrol altına almanın başka bir metodu. Zürafalar en az bir ton ağırlığında. Yalnızca ağaç yaprağıyla beslenirler. Pandalar bambu yaprağı yer.
Ama onların vücudu öyle programlanmıştır. O vücut yağ, protein ve vitamin üretir ancak insanlarda böyle bir mekanizma yok! Yalnızca tahıl ya da yaprak yiyerek yaşayamaz insanlar.