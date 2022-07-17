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Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu iddiası Türkiye için felaket olur

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu iddiası Türkiye için felaket olur

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur." dedi.

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Bir restoranda partililerle bir araya gelen Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Zafer Partisinin ülke genelinde dip dalgayla yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

Özdağ, milletin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Umudumuz, beklentimiz, çabamız Zafer Partisinin Cumhuriyetin kuruluş esaslarını temsil eden tek parti olarak yükselişini 2023 seçimlerine kadar sürdürmesidir." diye konuştu.

Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunarak, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa buradan açık şekilde ifade ediyorum, bu bir şike adaylık olur. İkinci Ekmeleddin vakası olur. Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Partisini siyasetin merkezinde bir parti olarak tanımlayan Özdağ, istenildiği takdirde Zafer Partisi öncülüğünde bir başka ittifaka sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.

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