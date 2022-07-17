Mehmet Şef eşinin fotoğrafı neden yok boşandılar mı? Mehmet Yalçınkaya evli mi eşi kimdir?

TV8'in en çok sevilen lezzet yarışması Masterchef fenomen jürileri ile 5. sezona başladı. Bu sezonda jüri koltuğunda yerini koruyan isimlerden biri Mehmet Yalçınkaya oldu. Aslen Bolulu olan Mehmet Şef 48 yaşında. Özel hayatı ile de merak edilen Mehmet Yalçınkaya evli, fakat eşi ekranlarda olmayı sevmeyen biri, tek kare fotoğtafları bile yok. Mehmet Şef'in 3 tane çocuğu var. Kızı Sude, oğulları Utkan ve Emre Yalçınkaya. Peki Mehmet Şef kiminle evli, eşi kim, çocukları kaç yaşında?

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Ekranların en çok seyredilen ve her sezonu ile olay olan lezzet yarışması Masterchef Türkiye 5. sezonu ile başladı. Bu sezonda jüri koltuğundaki yerini koruyan isimlerden biri de sert sözleri ve babacan tavırları ile ünlenen Şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Aslen Bolulu olan Mehmet Şef 48 yaşında. Reklamlarda birlikte oynadığı ve zaman zaman kamera karşısına geçtiği Sude adında bir kızı ve babasının yolundan giderek aşcılığa gönül veren Emre ve Utkan adında iki oğlu var. Evli olan Mehmet Şef'in eşi ise tam bir muamma. Evli olduğu bilinen Mehmet Şef'in eşi ile tek bir fotoğrafının olmaması ve eşi hakkında konuşmaması boşandılar iddiasını güçlendirse de kızı Sude verdiği bir röportajında 'Annem ekranlarda olmayı seven birisi değil, o yüzden onu göremezsiniz, çok eğlenceli birisidir' diyerek boşanma iddialarını çürütmüştü. Peki Mehmet Şef kiminle evli, eşi kim, çocukları kaç yaşında?

Mehmet Yalçınkaya kimdir: Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum ve İstanbul’da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Mehmet Şef'in çocukları: Sude Yalçınkaya, Emre Yalçınkaya, Utkan Yalçıkaya

Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirdiği gibi başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde de insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "Culınary" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 'Ika Olimpiyade Der Köche A' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan cheflerden biridir.

Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya ve Fransa'da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup/Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok Internationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Şu anda TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yarışma programında Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.