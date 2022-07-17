Bursa'da zeytinlik alanda yangın

BURSA'da ormanlık alandan yükselen dumanlar yürekleri ağza getirdi. Söndürme helikopteri ve yerden müdahale ile yangın kontrol altına alındı.Abone ol
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.