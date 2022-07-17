İngiliz fotoğrafçıdan Prens Andrew bombası fotoğraf yayınlanırsa yer yerinden oynar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cinsel tacizden suçlu bulunan oğlu Prens Andrew ile ilgili aynı zamanda BBC için de çalışan İngiliz fotoğrafçı Mark Harrison, elinde Andrew’un bir fotoğrafının bulunduğunu ve bunun yayınlanması durumunda İngiltere’de adeta taş üstünde taş kalmayacağını iddia etti.

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Bir zamanlar İngiltere kraliyetinin saygın bir üyesi olan ve tahtın da dokuzuncu sıradaki varisi olan Prens Andrew, artık gözden düşmüş, tüm unvanları elinden alınmış ve utanç içinde yaşamaya mahkûm olmuş sıradan bir dük.

Virginia Guiffre, 17 yaşındayken kendisine üç farklı yerde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Prens Andrew'a ABD'de dava açmış; Prens Andrew iddiaları defalarca reddetmişti. Prens Andrew, Virginia Giuffre'nin 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı. İddiaları reddeden Andrew, Giuffre'nin 12 milyon poundluk dava açmasının ardından mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul etmişti.

Geçen yıl ve bu yılın başında yaşanan bu büyük skandalların üzerinden aylar geçmesine rağmen konu hâlâ tüm dünyada, özellikle de İngiltere’de gündemden hiç düşmüyor.

BBC’de yayınlanan ünlü sohbet programı Newsnight’ta, 14 Kasım 2019'da Buckingham Sarayı'nda Prens Andrew ile deyim yerindeyse bomba etkisi yapan bir söyleşi yapılmıştı. Bu ve benzeri söyleşiler ise içerikleri konusunda çok sıkı kurallar ve sözleşmelerle korunuyor.

Ancak Newsnight yapımcısı Sam McAlister'ın kasım ayında yayınlanacak kitabı birçok örtülü gerçeği ortaya çıkarabilir. Öte yandan, serbest fotoğrafçılık yapan ve aynı zamanda BBC ve Newsnight programı için de fotoğraflar çeken Mark Harrison’ın ortaya attığı iddia yenir yutulur cinsten değil…

Utanç verici

Çektiği portre fotoğraflarıyla da tanınan Mark Harrison elinde Prens Andrew’a ait bir Fotoğraf olduğunu ve şu ana kadar hiçbir yerde yayınlanmamış bu fotoğrafın gün yüzüne çıkmasının İngiltere’de çok büyük yeni bir skandallar dalgasına yol açabileceğini söyledi. Fotoğrafın eğer yayınlanırsa İngiliz monarşisini temelinden sarsacağını iddia eden fotoğrafçı Mark Harrison, yayınlanmamış fotoğrafın ne gösterdiğini açıklamayı reddetti Harrison konuyla ilgili olarak şu sözleri söyledi: “Çok şok edici ve utanç verici olduğu söyleniyor, fotoğrafı gören BBC personelinin adeta çenelerini düşürdü.”

Dük'ün resmin asla kamuya açıklanmaması konusunda ısrar ettiği anlaşılıyor, ancak Bay Harrison, BBC'nin röportajı nasıl güvence altına aldığına dair bir Film çekiler, bu filmde yer verilmesinin mümkün olduğunu ima etti. Bir dramatizasyon çeşidi olarak, yapımcılar bu inanılmaz görüntünün kendi versiyonlarını yeniden yaratmakta özgür olabilirler. Newsnight röportajında yer almış ve orijinal fotoğrafı gören bir kaynak, eğer fotoğraf halka açık hale gelirse, özellikle de bağlamından koparılırsa, çok şok edici olacağını söyledi.

Sadece birkaç kişi gördü

Ödüllü bir portre fotoğrafçısı olan Harrison, yaptığı çekim hakkında şunları söyledi: "Sadece birkaç kişi tarafından görüldü, ancak Kraliyet Ailesi için büyük bir olay olurdu. O günden bugüne kamuya açık olmayan çok daha fazlası var.” Prens'in sözcüsü fotoğrafla ilgili yorum yapmayı reddetti ve BBC de konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.