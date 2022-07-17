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Filenin Sultanları Sırbistan'a mağlup oldu! Milletler Ligi'ni dördüncü tamamladı

Filenin Sultanları Sırbistan'a mağlup oldu! Milletler Ligi'ni dördüncü tamamladı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.

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FIVB Milletler Ligi üçüncülük maçında Türkiye, Sırbistan ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan maçta Türkiye rakibi Sırbistan’a 3-0 yenilerek FIVB Milletler Ligi'ni dünya dördüncüsü olarak tamamladı. Sırbistan ise Milletler Ligi'ni üçüncü bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye 0-3 Sırbistan

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Kang Joo-Hee (Kore), Myoi Su mie (Japonya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Dündar (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayça Aykaç, Meryem Boz)

Sırbistan: Bojana, Sara, Maja, Ana, Bianka, Jovana (Katarina, Brankica, Teodora, Milenkovic Bojana, Mina, Sladjana, Jovana, Sanja)

Setler: 25-27, 17-25, 24-26

Süre: 81 dakika (28, 23, 30)

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