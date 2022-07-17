Bakan Soylu son durumu açıkladı: 1,5 milyonu geçerek yüzde 50'i arttı

Bolu’da trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza oranlarında düşüş yaşandığını belirterek, Bolu'dan Anadolu'ya ve İstanbul istikametine geçen araç sayısının önceki bayram tatillerinde 900 bin seviyesindeyken, gece 12 itibarıyla bu rakamın 1,5 milyonu geçtiğini, geçmiş bayram tatillerine oranla yüzde 50'nin üzerinde trafik yoğunluğu olduğunu söyledi.

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Bolu’da trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza oranlarında düşüş yaşandığını belirterek, “Geldiğimiz yer ölümlü trafik kazalarında ve ölümlerde yüzde binde 9.6’dan yüz binde 5.8 seviyesidir. Bizim için Avrupa standartlarına yaklaşmadır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili boyunca devam edecek olan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla Gerede-Karabük karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına geldi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Bakan Soylu, Emniyet Müdür Yardımcısı Habip Aksar’dan bayram boyunca alınan tedbirler, güzergahtaki trafik yoğunluğu ve yaşanan kazalarla ilgili bilgi aldı. Uygulama esnasında durdurulan araçlardaki sürücülerle de sohbet eden Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyararak, araçlarda bulunan çocuklara hediyeler verdi.

“Kazalar 3’te 1 oranında düştü”

Bakan Soylu, denetimler ve eğitimler sonucunda trafik kazalarındaki ölüm oranlarının düştüğünü ifade ederek, “Yaptığımız trafik denetimleri, eğitimlerimiz ve ortaya koyduğumuz süreçlerle bugün dünyanın gelişmiş ülkelerindeki standardizasyonu hemen hemen yakaladık. Son 10 yılda 10 günlük bayram günlerinde trafik kazalarında gerek ölümlü kazalar, gerekse ölüm sayılarında özellikle ölüm sayısında hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama günde 15 iken, şu anda günde 7. 2018 yılında 9 günlük bayramdaki trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148’di. Şu saate kadar aldığımız toplam rakam 64. Neredeyse yarıdan daha aşağı, 3’te 1’lik bölüme yakın can kaybıyla karşı karşıya kaldığımız trafik kazaları oldu” dedi.

“Geçen bayrama göre trafik yüzde 50 arttı”

Bolu güzergahında trafiğin geçen yıla göre yüzde 50 arttığını söyleyen Soylu, “Buradan gerek Anadolu istikametine, gerekse Anadolu’dan İstanbul istikametine toplam gelen araç sayısı bir önceki bayramda 900 bin seviyesindeyken şu anda 1 milyon 500 bini aşmış durumda. Geçen bayramlara göre yüzde 50 üzerinde trafik yoğunluğu olmasına rağmen kazalarda ve ölümlü kazalarda ciddi bir azalma oldu” diye konuştu.

“20 kara noktada ölümlü kaza yaşanmadı”

Bakan Soylu, ülke genelinde kara nokta olarak belirlenen 20 yerde ölümlü kazanın yaşanmadığını ifade ederek, “Trafik kazasında en çok ölümle karşı karşıya kaldığımız 4 vilayetimiz var. Bunlardan birisi Antalya 7. Balıkesir, Hatay ve Ankara’da 4. Geçen bayramlarda yaya ölümlerinde içimizi acıtan bir tablo vardı. Şu ana kadar 6 yaya ölümü var. Motosiklet kazaları bizim için önemliydi. Şu ana kadar motosiklet kazasından ölen 8 vatandaşımız var. Aslında kritik noktalarımızı belirledik. Kara nokta olarak belirlediğimiz 20 nokta var. Şu ana kadar bu 20 noktada ölümlü kaza söz konusu değil. Bu da bizim açımızdan önemli” şeklinde konuştu.

“Hız limitlerinin artmasında iyi bir sınavdan geçtik”

Otoyollarda artırılan hız limitleri konusunda iyi bir sınav verdiklerini söyleyen Soylu, “Ankara-Niğde yolunda bir ölümlü kazamız oldu. Tek bir kaybımız oldu. Onun dışında 1 Temmuz’dan itibaren böyle bir kaza söz konusu değil. Hız limitlerinin standardı yüksek olan yollarda standartlarına göre arttırılması hususunda şu ana kadar iyi bir sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum. Geldiğimiz yer ölümlü trafik kazalarında ve ölümlerde yüzde binde 9.6’dan yüz binde 5.8 seviyesidir. Bizim için Avrupa standartlarına yaklaşmadır. Bu önemlidir. Çünkü 2018 yılında toplam 23 milyon araç vardı, şimdi 25,5 milyon araç var. o zaman 29 milyon sürücü vardı. Şimdi 33,5 milyon sürücü var. Bütün bunlar artmasına rağmen Türkiye’de trafik kazaları ve trafik kazalarında ölümler sürekli olarak düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, son olarak şov yapmadıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Bu konularda her bayram yollardayız. Belki birilerinin kulaklarına pelesenk olur. Şov yapmıyoruz, işimizi yapıyoruz. Ve işimizin sonunda da sonucunu alıyoruz. Bu işler konuşmakla olmaz. Bu işler çalışmakla, gayretle ve bayram seyran dinlemeden çalışmakla olur.”