Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti! Erden Kıral kimdir ve kaç yaşında, neden öldü?

Unutulmaz birçok filme imza atan Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Erden Kıral hayatını kaybetti.

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Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi pek çok filme imza atmış Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Erden Kıral 80 yaşında hayatını kaybetti.

Erden Kıral geçen hafta Antalya'da fenalaşarak hastaneye kaldırılmış; beyin kanaması teşhisiyle tedaviye alınmıştı.

Yoğun bakımda tutulan Kıral'dan bugün acı haber geldi.

Bakanlıktan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Kıral'ın vefatı üzerine bir başsağlı mesajı paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Erden Kıral’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun.'' denildi.

Erden Kıral kimdir? İşte Erden Kıral'ın biyografisi

1942 yılında Gölcük'te doğan Kıral, denizci bir baba ile Gürcü asıllı bir annenin oğludur. 1968’de yazar Tezer Özlü ile evlenmiştir ve 1973'te bu evlilikten Deniz adını verdikleri bir kızları olmuştur. Çift, 1981 yılında ayrılmıştır.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümü mezunudur. Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı.

1984 yılından beri Berlin Akademie der Künste üyesidir. Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yolda filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edildi.

İzmit Rotary Klübü Aviva, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' ve 'Onur Ödülleri' aldı. 2009 yılında 4. Köyceğiz Film Festivali tarafından 'Onur Ödülü' verildi.