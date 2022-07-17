Kim Min-Jae transferinde flaş gelişme: Teklif artırdılar!

Serie A ekibi Napoli, Rennes'e transferi gündemde olan Fenerbahçe stoperi Kim Min Jae için teklifi 20 milyon euroya yükseltti.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımda kalmasını istediği Kim Min Jae'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Son söz Güney Koreli stoperde olacak.

Milliyet'in haberine göre; Rennes'in 19.5 milyon euro bedelle transfer etmek istediği stopere Serie A ekibi Napoli de teklif yaptı. Napoli iki taksitle ödemek üzere 20 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi.

İki takımın teknik direktörü de futbolcuyu kadrolarında görmek istediklerini daha önce belirtti. Fenerbahçe tarafı da Kim Min Jae'nin kalmasını istiyor.

25 yaşındaki stoperin geleceği için kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Güney Koreli Kim Min Jae, bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.