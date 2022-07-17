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Zelenskiy iki üst düzey ismi görevden aldı

Zelenskiy iki üst düzey ismi görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Ivan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova’yı yayınladığı kararname ile görevden aldığını duyurarak, “Vatana ihanet ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin 651 ceza davası kaydedildi” dedi.

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Ukrayna’da üst düzey isimler görevden alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna Güvenlik Servisi ile birlikte Ukrayna Soruşturma Bürosu Kırım Özerk Cumhuriyeti'ndeki SBU Ana Müdürlüğünün eski Başkanı gözaltına alındı. Bu kişinin görevden alınmasının tamamen haklı gerekçeleri vardı. Bu kişinin vatana ihanet şüphesine dair deliller toplandı. Suçun tümü belgelenmiştir. Bu dönemde ve daha önce yaptığı şeylerin tümü uygun bir şekilde değerlendirilecek” ifadelerini kullanarak, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı (SBU) ile Ivan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova’yı görevden aldığını bildirdi.

“Vatana ihanet ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin 651 ceza davası kaydedildi”
Herson ve Harkov kentlerindeki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını incelediğini aktaran Zelenskiy, “Bugün itibarıyla, savcılıkların, yargılama öncesi soruşturma kurumlarının ve diğer kolluk kuvvetlerinin çalışanlarının vatana ihanet ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin 651 ceza davası kaydedildi. 198 ceza yargılamasında ilgili kişilere suçlamada bulunuldu” dedi.

“Savcılık ve SBU'nun 60'tan fazla çalışanı işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor”
Özellikle Savcılık ve SBU'nun 60'tan fazla çalışanın Rus işgali altındaki topraklarda kaldığını ve Ukrayna’ya karşı çalıştığını ifade eden Zelenskiy, “Devletin ulusal güvenliğinin temellerine yönelik bu türden bir dizi suç ve Ukrayna güvenlik güçleri ile Rusya'nın özel servisleri arasında kaydedilen bağlantılar ilgili liderlere çok ciddi sorular yöneltiyor. Bu soruların her biri uygun cevaplar alacaktır” dedi.

Zelenskiy, Donbass’ta düşen Malezya uçağını hatırlattı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’in, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri alması ve Kırım köprüsüne saldırı yapma ihtimaline karşı bunun kıyamet günü olacağı sözlerine cevap veren Zelenskiy, “Bugün Rusya tarafından Ukrayna için kıyamet hakkında tutarsız sözler duydum. Tabii ki hiç kimse böyle korkutmaları kabul etmeyecektir. Rusya’nın, Donbass semaları üzerinde Malezya Boingini yok etmesinin yıl dönümü. 298 kişi açık bir terör saldırısıyla öldürüldü. 80’i çocuktu. O zaman bile Rusya bu yolu izliyordu” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, yayınladığı kararname ile ayrıca Oleksiy Symonenko'yu Ukrayna Başsavcısı olarak atadı.

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