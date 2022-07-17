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Sivas’ta feci trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Sivas’ta feci trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Sivas’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 10 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Sivas Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yaşandı. Kazada M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı otomobille kavşağa giren sürücüsü henüz belirlenemeyen 44 FR 242 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Araçlarda sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çabası ile bulundukları yerlerde çıkartılarak ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

M.S. idaresindeki 35 TAG 38 plakalı aracın cenaze için İzmir’den gelip Suşehri ilçesine gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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