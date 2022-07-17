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Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı

Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, 'planlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akçekaya, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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