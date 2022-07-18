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Galatasaray'da Mostafa Mohamed Fransa yolcusu!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed Fransa yolcusu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'i transfer etmek istiyor.

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Fransa Lig 1 ekibi Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile yakından ilgileniyor.

Nantes Kulübü, Mostafa Mohamed için kiralık teklifinde bulunurken sarı kırmızılılar bu teklifi geri çevirdi. 

"Zorunlu satın alma" maddesiyle oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibinin yöneticileri, yarın Galatasaraylı idarecilerle bir araya gelecek.

Mostafa Mohamed bu Transfer sıcak bakarken Galatasaray bu anlaşmadan 8-10 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Şubat 2021’de satın alma opsiyonlu kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in opsiyonunu kullanmıştı.

Galatasaray, 1.5 yıllığına Zamalek’ten kiraladığı Mostafa Mohamed’in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödemiş ve oyuncunun bonservisini almıştı.

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