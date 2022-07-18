2022 YKS sonuçları açıklandı! 2022 YKS birincileri hangi illerden çıktı YKS sonuçları sorgulama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. YKS sonuçları nasıl öğrenilir? (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 YKS sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca öğrenci sınavdan aldığı puanı öğrenebilmek için harekete geçti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan duyuruda, "18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

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YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz'da başlayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. Aygün, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." bilgisini paylaştı.

Birinciler hangi şehirlerden çıktı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, alanlarında YKS birincilerinin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı. Aygün'ün açıklamasında yer alan verilere göre, TYT'de Kocaeli; AYT Sayısalda Kayseri, Eşit Ağırlıkta İzmir, Sözelde Kayseri; YDT Almancada İstanbul, Arapçada İstanbul, Fransızcada İstanbul, İngilizcede Kocaeli, Rusçada ise İstanbul alanlarında başı çeken iller olarak yer aldı.