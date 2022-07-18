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Vergi rekortmeni işadamına 19 milyon Euro'luk kargocu tuzağı! Kargo teslim edip imzasını alınca...

Vergi rekortmeni işadamına 19 milyon Euro'luk kargocu tuzağı! Kargo teslim edip imzasını alınca...

İZMİR'de defalarca vergi rekortmeni seçilen Med-Kim Kimya Sanayi Genel Müdürü Seylan Yaz, kargocu kılığında kapısını çalan dolandırıcıların tuzağına düştü. Kargocu gibi şirketine gelerek Seylan Yaz'a kargo teslim edip imzasını alan dolandırıcılar, kurdukları 330 milyon liralık şeytani planı devreye soktu.

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İş adamı Seylan Yaz, 13 Şubat 2020'de İzmir Alsancak'taki şirketin binasındayken kendisini PTT görevlisi olarak tanıtan kargo görevlisi geldi. Görevli, iş adamına İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan gönderilen bir paket olduğunu söyledi.

İş adamı kargo görevlisinden kimlik kartı görmek istedi. Kargocu ise, kartın araç içerisinde kaldığını isterse gidip alabileceğini söyledi. Teslim evraklarının listesinde birden fazla kişinin bilgilerinin ve imzalarının olduğunu gören Yaz, çalakalem bir imza ile kargo paketini teslim aldı.

19 milyon Euroluk icra gönderdiler
Kutuyu açan Yaz, paket içerisinde Vergi Usul Kanunu'nun yer aldığı bir kitapçık ve İngilizce broşürler gördü. Kargo paketinin aynı gün gönderildiğini de fark edince, iş adamı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir süre sonra iş adamı Seylan Yaz hakkında, düzenleme tarihi 31 Mayıs 2019, ödeme tarihi ise 28 Ağustos 2020 olan 19 milyon euroluk (330 milyon lira) tek senetle icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı.

İcraya itiraz etti, 'alacaklı' dolandırıcı BAE'ye kaçtı
Takip ve senet alacaklısı görünen Abdülbaki Tunçdemir'i tanımadığını ifade eden Yaz, icraya itiraz edip savcılığa durumu bildirdi. Tunçdemir'in Romanya'da pek çok dolandırıcılık eylemine adının karıştığı ve ceza aldığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtığı belirlendi.

İncelenen kamera görüntülerinde PTT görevlisi kılığına girerek Yaz'ın imzasını alan ve sahte senetle icra takibi başlatan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 yıla kadar hapsi istendi
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Abdülbaki Tunçdemir ve 5 şüpheli hakkında fikir ve eylem birliği içerisinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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