ABD'de AVM'ye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti saldırganı başka bir silahlı sivil vurdu

ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan, AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.

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ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda saldırgandahil 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Saldırganı başka bir silahlı kişi vurarak öldürdü

Saldırganın, AVM'deki silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Saldırganın üzerinden çok sayıda dolu şarjör çıktığı belirtildi. Polis olaya ilişkin incelemesini sürdürüyor.