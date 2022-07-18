FEN Bilimleri dersanesi kurucusu Nazmi Arıkan cinayetinde şok ayrıntı! Cinayete özel yaptırmış

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki çiftlikte Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü çifte cinayetle ilgili şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Katil Ufuk Akçekaya, cinayeti işlediği bıçağı özel olarak yaptırmış.

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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan 2016 yılında iddiaya göre İstanbul'da kurs ve dershaneleri bulunan Ufuk Akçekaya ile lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Akçekaya, kendi dershanelerinde ciddi bir marka değeri olan "Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları" ismini kullanacak, bunun karşılığında da Arıkan'a 500 bin lira isim hakkı bedeli ödeyecekti.

Ödeme yapmayınca lisans anlaşması iptal edildi

Ödeme yapılmayınca Arıkan ve Akçekaya arasında anlaşmazlık başladı. 7 Temmuz 2019'da Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kurumları'nın internet sitesinde, isim hakkı verdikleri Ufuk Akçekaya'nın bağlayıcı hükümleri yerine getirmeği, bu nedenle lisans anlaşmasının tek taraflı sona erdiği duyuruldu.

Tehdit edilince işleri oğluna bırakıp gitti

Lisans anlaşmasının sona erdiğini öğrenen birçok veli, çocuklarını dershanelerden aldı. Ufuk Akçekaya, ekonomik çıkmaza girdi. Arıkan, aldığı tehditler nedeniyle Akçekaya'dan şikayetçi oldu. Sakin bir hayat yaşamak isteyen Arıkan, birkaç yıl önce tüm işlerini oğlu Kurtuluş Arıkan'a devretti ve Gelibolu'nun Karainebeyli Köyü'ne 2 kilometre uzaklıktaki 500 dönümlük arazisi üzerine kurduğu hayvan çiftliğinde yaşamaya başladı.

Bayramda çiftliğe gelip keşif yaptı

Ufuk Akçekaya ise Arıkan'ın bir yıl önce yanında çalışmaya başlayan şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldiği bilgisine ulaştı. Akçekaya dikkat çekmemek için İstanbul'dan otobüsle 11 Temmuz'da Gelibolu'ya geldi. Daha sonra taksi ile Karainbeyli Köyü'ne gelen Akçekaya, araçtan inmeden çiftlik etrafında keşif yaptı.

2.5 saat ayçiçeği tarlasında saklandı

12 Temmuz akşamı yine otobüsle Gelibolu'ya gelen Akçekaya, bu kez çiftliğin yakınındaki ayçekirdeği tarlasında taksiden indi. Nazmi Arıkan, Şerif Eker ve bir kişinin bahçede yemek yediğini gören Akçekaya, yaklaşık 2,5 saat ayçekirdeği tarlasında saklandı.

Nazmi Arıkan'ı 62 bıçak darbesiyle öldürdü

Saat 23.30 sıralarında şoför Şerif Eker'in diğer kişi ile birlikte çiftlikten ayrıldığını gören Akçekaya bahçeye girip, Arıkan'ı 62 bıçak darbesiyle öldürdü. Şoför Şerif Eker ise ölmeden önce kendisini arayan patronunun yardımına koştu. Kapı arkasına saklanan Akçekaya, Eker'i de 38 bıçak darbesiyle katletti.

Akçekaya, daha sonra ayçekirdeği tarlasında üstünü değiştirdi, taksiciyi de arayıp kendisini bıraktığı yerden almasını istedi. Saat 00.50'de terminale gelen Akçekaya, Gelibolu'dan ayrılarak İstanbul'a döndü.

Gömdüğü cinayet aleti bıçak bulundu

Olay yerinde ayak izlerini takip eden JASAT timleri ay çekirdeği tarlasında detektörlerle yapılan aramada yerin 25 santim altına görülmüş kanlı bir bıçak buldu. Kamera görüntülerinden ve suç delillerinden yola çıkan jandarma, Ufuk Akçekaya'nın Etiler, Tuğcular Sokak'taki evine baskın düzenledi.



Evinden aynı bıçaktan 14 tane daha bulundu

Olayda kullanılan bıçağın aynısından 14 tane daha evde bulundu. Akçekaya gözaltına alındı. Jandarma'daki sorgulamasında suçlamaları kabul etmeyen ve çelişkili ifadeler veren Akçekaya, kendisine sürekli komplo kurulduğunu iddia etti. Olayı yakınlarından birinin duymamasını isteyen Akçekaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.