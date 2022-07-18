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İngiltere'de kırmızı alarm: Sıcaklık 40 dereceyi aşabilir

İngiltere'de kırmızı alarm: Sıcaklık 40 dereceyi aşabilir

İngiltere'de bugün, hava sıcaklığının 41 dereceyle rekor seviyeye çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

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İngiltere'de Meteoroloji Ofisi, York ve Manchester'dan Londra'ya kadar ülkenin büyük bir bölümü için sıcaklık uyarısı yayımladı.

Sıcaklığın 41 dereceyi bulabileceğine dikkat çekildi.

Ülkede şu ana kadarki en yüksek sıcaklık, 38,7 dereceyle 2019 yılında Cambridge'de kayda geçmişti.

Sıcak havanın salı günü de devam etmesi, çarşamba günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

Tedbirler kapsamında bazı okulların erken kapanması veya hiç açılmaması planlanıyor.

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