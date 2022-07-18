Erden Kıral filmleri hangisi çektiği filmlerin listesi Tezer Özlü'den ne zaman boşandı?

Yönetmen ve sinemacı olan usta isim Erden Kıral 80 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yönetmen Erden Kıral'ın hayatı da merak konusu oldu. Tezer Özlü'nün eski eşi olan Erden Kıral; Ayna, Dilan, Av Mevsimi gibi filmlerin yönetmenliğini yapmıştır. Beyin kanaması nedeniyle ölen Erden Kıral'ın filmleri neler?

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Ünlü yönetmen Erden Kıral, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Kıral, imza attığı birçok proje sebebi ile çeşitli ödüllere de layık görüldü. Mesleğin hemen başında, sinema yazıları kaleme aldı ve editörlük yaptı. Erden Kıral, sinemadaki başarısından ötürü Yaşam Boyu Başarı, Onur Ödülleri aldı. İşte, Erden Kıral hayatı, biyografisi...

Erden Kıral kimdir: Kıral, 10 Nisan 1942 tarihinde Gölcük'te dünyaya geldi. Denizci bir baba ile Gürcü asıllı bir annenin oğludur. 1968’de yazar Tezer Özlü ile evlenmiş ve bu evlilikten Deniz adında bir kızları olmuştur.

Erden Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu. Gerçek Sinema, Çağdaş Sinema ve Güney dergilerinde sinema yazıları yazdı ve editörlük yaptı. Vatan gazetesinde ve 7. Sanat dergisinde "3. Dünya Sineması" ile ilgili araştırmaları yer aldı. 1984 yılından beri Berlin Akademie der Künste üyesidir. Bu kuruluşun Sinema bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Yolda filmi 2005 yılında Harvard Üniversitesi Sinemateğine kabul edildi. İzmit Rotary Klübü Aviva, Adana Film Festivali, Uluslararası İstanbul Film Festivali ve Beykent Üniversitesi tarafından 'Yaşam Boyu Başarı' ve 'Onur Ödülleri' aldı. 2009 yılında 4. Köyceğiz Film Festivali tarafından 'Onur Ödülü' verildi.

Ünlü yönetmen Kıral, geçirdiği beyin kanaması nedeni ile tedavi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2022'de hayatını kaybetti.

Erden Kıral filmleri:

Kumcu Ali Yaşar (1968)

Kanal (1978)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)

Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)

Ayna (1984)

Dilan (1987)

Av Zamanı (1988)

Mavi Sürgün (1993)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)

Ay Hikâyeleri (1996)

Avcı (film, 1997)

Baba (2000)

Baba Evi (2001)

Babam ve Biz (2002)

Canım Kocacığım (2002)

Yolda (2005)

Vicdan (2008)

Haliç (2010)

Kuş (Yük) (2012)

Gece (2014)