Tansu Çiller Nurettin Nebati ile mi görüştü! Ekonominin perde arkasında iddiası için açıklama geldi

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştüğü iddia edilmişti. Tansu Çiller kanadından iddia için açıklama geldi.

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Tansu Çiller'in Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara katıldığı ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüştüğü öne sürülmüştü. Sosyal medyada yayılan iddialarla ilgili Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık bir açıklama daha yaptı. Görüşme iddiasının yalanlandığı açıklamada şöyle denildi:

-Bir medya organında 3 Haziran 2022 Cuma günü yayımlanan ve diğer bazı yayın organları tarafından alıntılanan “Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!..” başlıklı yazıda, Müvekkilim E. Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller’in şahsıyla ilgili olarak yer alan “ekonomi dümeninin arkasında olduğu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati tarafından sık sık ziyaret edildiği, Ankara’da ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantılara katıldığı” yönündeki iddiaların tamamının, tümüyle gerçek dışı olduğu bilgisi tarafımızdan aynı tarihte yapılan açıklama ile Kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

-Söz konusu asılsız iddiaların, tam 1.5 ay sonra, 17 Temmuz 2022 Pazar günü sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda kullanıldığının ve internetteki bazı yayın organlarında yeniden servise konulduğunun görülmesi üzerine, bu iddiaların gerçek dışı olduğu hususunun Kamuoyu ile ikinci kez paylaşılması gerekli görülmüştür.