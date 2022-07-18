İş arayana müjde! 70 kişi alınacak ilan yayımlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 70 personel istihdam edecek. Söz konusu personel Ankara ve Gebze'de görevlendirilecek. Son başvuru tarihine dikkat!

Abone ol

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere bilimsel programlar uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzmanı, uzman yardımcısı, uzman ve avukat alımı yapılacak.

Söz konusu 70 personel Ankara ve Gebze'de görevlendirilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 8 Ağustos'a kadar yapılabilecek.