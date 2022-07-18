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'Vatana ihanet' Zelenski istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı...

'Vatana ihanet' Zelenski istihbarat başkanı ve başsavcıyı görevden aldı...

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkenin Güvenlik Servisi Başkanı Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı Venediktova'nın görevden alınması yönünde karar imzaladı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanan karara göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden aldı. Zelenski imzaladığı başka bir kararla da Venediktova'nın yardımcısı Oleksiy Simonenko'yu başsavcı vekili olarak geçici olarak atadı.

Vatana ihanet

Vladimir Zelenski, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vatana ihanet nedeniyle ülkenin başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde bazı çalışanlara yönelik 651 ceza davasının kayıtlara geçtiğini belirterek, "Özellikle, 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanı, işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı çalışanlar arasındaki iş birliği nedeniyle devletin ulusal güvenliğinin temellerine karşı kayda alınan bu suçlar, ilgili yöneticilerle ilgili ciddi sorular uyandırıyor. Her bir sorunun da cevabı bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

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