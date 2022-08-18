Bu mağaraya giren bir daha çıkamıyor! İşte Malatya'daki gizemli mağara
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde ki define avcılarının tahrip ettiği gizemli mağaraya yıllar önce girenlerin çıkmadığı iddiaları, mağaraya olan ilgiyi arttırıyor.
MALATYA Akçadağ ilçesinde binlerce yıllık olduğu söylenen gizemli mağara, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Akçadağ'ın Keller Mahallesi'nde 2 bin metre rakımda bulunan ve bu zamana kadar girenlerin çıkmadığı iddiaları öne sürülen 'yedi kapılı mağara' isimli bölge yıllardır gizemini koruyor.
İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde irili ufaklı birçok farklı mağara ile tümülüslerin yer aldığı mağaranın gizemlerle dolu olduğunu ileri süren Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun, ''Burası gizemli basamaklı bir mağara.
Yıllar önce buraya girip de çıkamayan insanların olduğu söyleniyor. Define avcıları tarafından da tahrip edilmiş.