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Domagoj Vida'nın yeni takımı! Suudi Arabistan'a gidiyor

Domagoj Vida'nın yeni takımı! Suudi Arabistan'a gidiyor

Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oluyor. Deneyimli stoperin Al-Ettifaq ile anlaştığı kaydedildi.

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Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre; Al-Ittifaq yetkileri kontrat detayları için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

165 maçta görev aldı
2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu siyah-beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 kez de gol atma başarısı göstermişti.

Vida kariyerinde, Beşiktaş'ın yanı sıra Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, NK Osijek ve Leverkusen'de de boy göstermişti.

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