260 puanla nereye girebilirim YKS 2022 üniversite taban puanları 260 puanla öğrenci alan bölümler

3 oturum şeklinde yapılan üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları açıklandı. YKS tercihleri 27 Temmuz'da başlayacak. YKS sonucunu öğrenen öğrenciler ise 260 puanla hangi bölüme girilir, hangi üniversite 260 puanla öğrenci alıyor araştırması yapıyor. İşte 2020 üniversite taban-tavan puanları ve kontenjan bilgileri

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2022 YKS sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler için şimdi tercih zamanı başlıyor. YKS tercihleri 27 Temmuz'da başlayacak ve 5 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler istedikleri bölüme girmek için 2022 üniversitelerin taban puanlarına bakarak puanına göre tercih yapacak. Peki 200,250,260, 300,350 ve 400 puanla hangi üniversitelere gidilir? İşte tercih yapılabilecek bölüm ve üniversiteler...

Peki 2022 yılında üniversitelerin taban-tavan puanları nasıl, kaç puanla hangi üniversite girilir, 260 puanla, 250 puanla, 240 puanla hangi üniversiteler tercih edilebilir. Öğrenciler tercih listesi hazırlarken 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans puanlarını göz ardı etmeyecek. Peki 200,250,300,350 ve 400 puanla hangi üniversiteye girilir? İşte 2022 YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...

Baraj bu sene yok: Bu yıl üniversite sınavında herhangi bir baraj uygulaması olmayacak. Adaylar AYT- TYT ve YDT puanlarıyla istedikleri iki ve dört yıllık bölümleri tercih edebilecek. İlk yerleştirme de herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek yerleştirmeler yapılacak. ÖSYM tarafından kılavuzun yayınlanması ile birlikte tercih tarihleri netleşecek.

200,250,300,350 ve 400 Puanla Hangi Üniversitelere Gidebilirim? ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz adaylara tercih sürecinde rehberlik edecek. Üniversitelerin alım yaptığı puanlar, her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişkenlik gösteriyor. Adaylar 2022 YKS üniversite taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacak. 200,250,300,350 ve 400 puanıyla alım yapacak üniversitelerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2021 yılında üniversite sınavına katılan öğrencilerin tercih listesinde en çok yer alan bölümler belli oldu. Hukuk ve Tıp fakültesinin yanında adaylara İnşaat Mühendisliği, Eczacılık, Bilgisayar Mühendisliği, Sınıf öğretmenliği, Diyetisyenlik ve beslenme uzmanlığı bölümlerine yoğun ilgi gösterdi.

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2022 yılında benzer şekilde İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öğrencilerin tercih listelerinde başı çekti.

Boş Kontenjan Kalması Beklenmiyor: 2022 Üniversite sınavında baraj uygulaması kaldırıldı. Baraj uygulamasının kaldırılması ile yaklaşık 3.5 milyon aday sınava girebilmek için başvuru yaptı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle baraj puanı aşağıya çekilmişti. ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre kontenjanların %14'ü boş kalmıştı.

Bu yıl ÖSYM boş kalan kontenjanlar için iki ek yerleştirme işlemi daha yapacak. Sınava katılan öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle uzmanlar boş kontenjan kalmayacağı konusunda fikir belirtiyor.

YKS Yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılır: YKS yerleştirme işlemlerinde adaylar yükseköğretim programlarına, sınav puanları, ortaöğretim başarı puanları, varsa ek puanları ile tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde bulundurularak bilgisayar ortamında yerleştirilir. Aynı bölümü tercih eden adaylar arasında puanı yüksek olana, bu puanın da aynı olması durumunda ham puanı yüksek olana eşitlik devam ettiği takdirde sırasıyla tercih sırasında en önce yer verene, doğum tarihine dikkat edilir.