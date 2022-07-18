Süleyman Soylu Kurban Bayramı tatili kaza bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz Kurban Bayramı tatili için kaza bilançosunu açıkladı. Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen ölümlü kazaların da yüzde 56 azaldığını bildirdi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca ülke genelinde 53 kazada 67 can kaybı olduğunu duyurdu.
Soylu'nun paylaşımı şöyle:
7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde,
ülke genelinde
53 ölümlü trafik kazasında
67 can kaybı yaşandı.
Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
Ölümlü kaza %-56
Can kaybı %-54
Yaralı %-24
Kaza %-17
AZALDI
Hedefimiz
TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI
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