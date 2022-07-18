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Süleyman Soylu Kurban Bayramı tatili kaza bilançosunu açıkladı

Süleyman Soylu Kurban Bayramı tatili kaza bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz Kurban Bayramı tatili için kaza bilançosunu açıkladı. Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen ölümlü kazaların da yüzde 56 azaldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatillerindeki trafik kaza oranlarını paylaştı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca ülke genelinde 53 kazada 67 can kaybı olduğunu duyurdu.

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde,
ülke genelinde
53 ölümlü trafik kazasında
67 can kaybı yaşandı.

Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
Ölümlü kaza %-56
Can kaybı %-54
Yaralı %-24
Kaza %-17

AZALDI

Hedefimiz
TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI

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