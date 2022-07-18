BIST 2.382
DOLAR 17,45
EURO 17,61
ALTIN 961,32
HABER /  DÜNYA

Kriz dinmiyor... Geçici devlet başkanı gelir gelmez OHAL ilan etti

Kriz dinmiyor... Geçici devlet başkanı gelir gelmez OHAL ilan etti

SRİ LANKA'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Abone ol

Asya basınındaki haberlerde, ülkede gece geç saatlerde resmi gazete yayımlandığı kaydedildi.

Resmi gazetede, Wickremesinghe'nin önlem olarak ülke genelinde bu sabahtan itibaren OHAL ilan ettiği ifade edildi.

Buna göre, kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması, toplum hayatı için gereken malzeme ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, geçici devlet başkanlığına getirilmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti.

Sri Lanka genelindeki protestolarda şimdiye kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erden Kıral filmleri hangisi çektiği filmlerin listesi Tezer Özlü'den ne zaman boşandı?
Erden Kıral filmleri hangisi çektiği filmlerin listesi Tezer Özlü'den ne zaman boşandı?
Hindistan halkı sandık başında! 15. cumhurbaşkanı belli oluyor
Hindistan halkı sandık başında! 15. cumhurbaşkanı belli oluyor
Doğal gaz, elektrik, doğum, eğitim desteği paraları yatırılıyor 12 ay boyunca devlet ödenecek
Doğal gaz, elektrik, doğum, eğitim desteği paraları yatırılıyor 12 ay boyunca devlet ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği 7 yıl sonra ilk! Savaş sonrası ilk görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği 7 yıl sonra ilk! Savaş sonrası ilk görüşme
Erden Kıral kimdir kaç yaşında neden öldü? Erden Kıral hastalığı neydi?
Erden Kıral kimdir kaç yaşında neden öldü? Erden Kıral hastalığı neydi?
Covid 19 vakaları yeniden hortladı sonbahar için alarm
Covid 19 vakaları yeniden hortladı sonbahar için alarm
İstanbul’da bayram dönüşü trafiğe bakın! Her dakika artıyor
İstanbul’da bayram dönüşü trafiğe bakın! Her dakika artıyor
İngiltere'de kırmızı alarm: Sıcaklık 40 dereceyi aşabilir
İngiltere'de kırmızı alarm: Sıcaklık 40 dereceyi aşabilir
2022 YKS sonuçları açıklandı! 2022 YKS birincileri hangi illerden çıktı YKS sonuçları sorgulama
2022 YKS sonuçları açıklandı! 2022 YKS birincileri hangi illerden çıktı YKS sonuçları sorgulama
FEN Bilimleri dersanesi kurucusu Nazmi Arıkan cinayetinde şok ayrıntı! Cinayete özel yaptırmış
FEN Bilimleri dersanesi kurucusu Nazmi Arıkan cinayetinde şok ayrıntı! Cinayete özel yaptırmış