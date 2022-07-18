Abdurrahman Dilipak'tan bomba 15 Temmuz yazısı! AK Parti içindeki AKP'liler...

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Saraçhane'deki 15 Temmuz'u anma etkinliğine katılımın az olduğunu ifade etti. Toplum nezdinde 15 Temmuz'un "sıradanlaştığını" belirten Dilipak, "AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin Papatyaları' olmasın sakın bunun sorumluları" dedi.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Saraçhane Parkı'nda düzenlenen anma etkinliğine ayrılan alanın "dolmaması" ile ilgili AK Parti’yi eleştirdi.

"Zemin kayıyor"

“Bakın dostlar, ayağınızın altındaki zemin kayıyor” diyen Dilipak, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı, bir başka partinin genel başkanı ve iki siyasi partinin teşkilatlarının aktif katılımı, desteği, çağrısı söz konusu. Bir de o kadar polis ve güvenlik görevlisi vardı orada."

"Bir de 15 Temmuz da herkes, her siyasi partiden, her ideolojiden insan meydanlardaydı. Peki o gün o insanlar neredeydi? Neden gelmediler. İnsanlar evlerine bayraklar asmadı.

İstanbul’da AK Parti’nin 24 belediyesi var. O kadar medyanız ve STK’nız var. Onların okurları izleyicileri, üyeleri, yöneticileri neredeydi?

"İstanbul’da 3268 cami var. İmam ve müezzin toplamı 7000 kişi yapar. Her camiden iki kişide mi gelmedi? İsmailağa ve İskenderpaşa orada. İkisinin o bölgedeki cemaat, vakıf, dernek, Kur’an kursundaki insanların sayısı bile daha fazla. Fatih’te AK Parti’nin 113.000 oyu var. Oy oranı % 52. Bu darbeye karşı daha bir çok parti, vakıf, dernek, oda, sendika vardı, sahi onlar neredeydi!? Teşkilatlar mı çalışmadı. Çalışmadı ise neden. Tabanda mı bir sıkıntı var.”

15 Temmuz darbe girişiminin kısa sürede toplum nezdinde sıradanlaştığını ve değerini kaybettiğini savunan Dilipak, “Peki, bu sonucu hazırlayan sebepler neler. O sebeplerin sorumluları kim.. Sadece İstanbul’da değil, bütün ülkede durum aynı idi. Televizyon yorumcularınıza, yazarlarınıza, yüksek perdeden tehditkar ifadelerle meydan okumalarının toplum nezdinde bir karşılığı yokmuş meğerse. Zaten onlar kendileri de gelmemiş meydana.

“AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve AKP’nin Papatyaları” olmasın sakın bunun sorumluları..

Dilipak "Servet ve güç her şey değil. Tek kişiye endeksli bir gelecek tasavvurunun zorunlu sonucu ortada” görüşünü dile getirdi.

İktidar ile muhalefetin aslında birbirinden pek farklı olmadığını yazan Dilipak şöyle devam etti:

"Bugün bu ülkenin ve halkının en büyük zaafı ise, bu kanatlar ve kamplar arasına sıkışmış olmasıdır. İktidar sahipleri gibi, destekçileri de, kendi yanlış ve zaaflarını görmezden gelerek, bütün günahı karşılarına yükleyerek kendilerini ve ülkeyi onların elinden kurtarmaya çalışmalarındadır.

Birbirinize karşı kazanacak bir zaferiniz yok. Birlikte kazanacağınız tek zafer yap. Birbirinize karşı bu dünyayı cehenneme çevirebilirsiniz bu şekilde yola devam edecek olursanız. Ama görüyorum ki, milletin kulağına kar suyu kaçtı yaz sıcağında. Bu gidişin yanlış olduğunu gördüler. Birileri aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinden kendilerine iktidar ve servet üretmeye çalışıyor. Troller de bu kirli savaşın provokatörleri. Şeytan’ın ucuz ve gönüllü askerleri bu liderlerine ve örgütlerine tapınan troller."

"Dışarıda değil kendi içinde arasın"

Dilipak “AK Parti, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl kaybettiğini anlamak istiyorsa, sebebini dışarıda değil, kendi içinde arasın, Muhalefet te, AK Partiye baksın, aynı yoldan ilerlemeyi düşünüyorsa kendi akıbetini görsün.

Dost acı söyler. Hâlâ gerçeği görmek istemiyor ve bu yazımdan dolayı bana kızıyorsanız, size söyleyecek sözüm yok. Durmak yok ve yola devam” diye yazdı.