15 Temmuz darbe girişimi 6. yılında: Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz unutulmadı

Bahçeli: FETÖ Türkiye'ye pusu kurmuş tuzağa çekmiştir

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında konuşma yapan Bahçeli, "Türk Devleti gazi bir devlettir. Soylu bir iradeyi yıkacak bir güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilemeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bu günlere gelen Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Hamd olsun milletimizin fedakarlığı sayesinde teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır.

FETÖ Türkiye'ye pusu kurmuş tuzağa çekmiştir. Bu soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesi ile uygun zamanı kullamışlardır. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz tarihi bir zorunluluk olmuştur.

Devletin ve milletin bekası her şeyin önündedir. Etrafımız kuşatılmışken, siyasi kamplaşma en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk Milleti 15 Temmuz akşamından itibaren hiçbir ayrım gözetmeden nasıl demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse, ülkenin istikbalini aynı şekilde müdafaa edecektir.