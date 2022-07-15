15 Temmuz darbe girişimi 6. yılında: Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz unutulmadı
Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında tüm Türkiye'de programlar düzenlenerek, anma törenleri yapılıyor. İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslendi. İşte "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yapılan etkinlikler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli Saraçhane'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla Saraçhane'de düzenlenen etkinliğe birlikte geldi.
Bahçeli: FETÖ Türkiye'ye pusu kurmuş tuzağa çekmiştir
İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında konuşma yapan Bahçeli, "Türk Devleti gazi bir devlettir. Soylu bir iradeyi yıkacak bir güce henüz dünya üzerinde tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilemeyecektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
Tam 6 yıl evvel az kalsın Türkiye işgal edilecekti. Az kalsın emek emek bu günlere gelen Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Hamd olsun milletimizin fedakarlığı sayesinde teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır.
FETÖ Türkiye'ye pusu kurmuş tuzağa çekmiştir. Bu soysuz ve kansızlar vatanı koruyoruz bahanesi ile uygun zamanı kullamışlardır. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz tarihi bir zorunluluk olmuştur.
Devletin ve milletin bekası her şeyin önündedir. Etrafımız kuşatılmışken, siyasi kamplaşma en çok uzak durmamız gereken mayınlı alanlardır. Türk Milleti 15 Temmuz akşamından itibaren hiçbir ayrım gözetmeden nasıl demokrasinin namusunu müdafaa ettiyse, ülkenin istikbalini aynı şekilde müdafaa edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15Temmuz Programı'nda konuştu. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler." ifadelerini kullandı. NATO zirvesine de değinen Erdoğan, FETÖ, PKK, YPG'nin terör örgütü olarak kayıtlara girdiğini hatırlattı ve 'Bu bizim kırmızı çizgimizdir' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: